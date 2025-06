Tali fica chocada com fofoca envolvendo Adriana e Ana Paula | Power Couple

Depois da Festa Jaca, Tali, Rafa, Carol e Radamés foram para o quarto colocar o papo em dia e aproveitaram para comentar sobre a postura de Dhomini: “Ele está incorporando um novo personagem agora”, avaliou a judoca. Os casais também falaram da convivência entre Ana Paula e Adriana. A esposa do ex-atleta contou ter escutado de Sílvia que a corretora de imóveis tinha a esposa de Antony como filha, mas que não concordava com muitas atitudes da empresária. “Choquei”, disparou Tali.



