Tali fica indignada com Eike e discute com o ator no Quebra Power | Power Couple

Tali e Rafa decidiram colocar Nat e Eike em foco durante o Quebra Power, que será transmitido nesta segunda-feira (9). A produtora e o repórter comentaram que acharam estranha a postura de Eike quando retornaram da DR que eliminou os seus aliados. Eles ainda ressaltaram que o casal Eikos está agindo diferente desde a saída de Bia e Gui. No momento da tréplica, Tali ficou indignada com uma fala de Eike e tretou com o ator.



