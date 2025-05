Tali lamenta desistência de Gretchen: 'Ia colocar ela na sala' | Power Couple

O novo Casal Power, Rafa e Tali, reuniu os aliados na Suíte Power durante a madrugada desta sexta-feira (23) para comemorar e a desistência de Gretchen e Esdras foi o assunto principal. Tali lamentou a saída da Rainha do Rebolado, justo no momento em que ela e Rafa ficaram responsáveis pela divisão dos quartos: 'Ia colocar ela na sala'. Já Carol, classificou a atitude do casal Gresdras de covarde.



