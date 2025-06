Tali, Rafa, Carol e Radamés especulam cenários pós-eliminação da DR | Power Couple

Ainda no quarto Uva, nesta quinta-feira (19), os casais Tali e Rafa e Carol e Radamés conversaram sobre a DR desta semana. "A gente gostaria que a Cris saísse", disse a produtora. "Ela é muito fria", opinou ela em seguida. Depois, os aliados especularam quais os possíveis cenários pós-eliminação.



