Tali, Rafa, Carol e Radamés especulam sobre dinâmica da reta final do Power Couple

A pouco mais de uma semana da grande final do Power Couple, Tali, Rafa, Carol e Radamés especularam sobre a dinâmica dos últimos dias do reality show. "Se a gente ficar aqui até domingo, vou começar a arrumar confusão com quem estiver aqui", disse a judoca, na tarde desta terça-feira (1º).



