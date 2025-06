Tali, Rafa e Radamés especulam sobre reta final do reality show | Power Couple

Na manhã deste domingo (29), enquanto passavam um café, Tali, Rafa e Radamés especularam sobre a dinâmica da reta final do Power Couple. Eles debateram quando acontecerão as próximas formações de DR e eliminações, e também quantos casais disputarão a derradeira votação. “Podia chegar quatro na final. Nós quatro”, disse a produtora, em referência ao seu grupo de aliados.



