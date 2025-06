Tali revela frustração por não ter conseguido colocar Gretchen para dormir na sala | Power Couple

No início da noite desta sexta-feira (27), durante uma conversa entre Ray, Tali e Carol sobre o fechamentos dos quartos da Mansão Power, a produtora revelou uma frustração: não ter conseguido colocar Gretchen para dormir na sala. "Você ia por mesmo?", questionou Ray. Tali, então, acenou a cabeça em sinal de confirmação, e explicou que, quando enfim decidiu entre o Quarto Jaca e a sala para a artista passar a noite, ela desistiu do jogo.



