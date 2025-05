Talira pensa em colocar Gretchen no Perrengue caso ganhe o Casal Power| Power Couple

Ao que parece, as conversas de paz entre Gretchen e Talira não surtiram efeito. Com a possibilidade de ser o Casal Power deste ciclo, a produtora planejou o que fazer com Gretchen essa semana. "A gente tá muito na incógnita. Se coloca a Gretchen na sala e o Neguinho no Perrengue, ou a Gretchen no Perrengue e o Neguinho na sala", disse Tali para Carol. Além disso, ela afirmou que o critério para a escolha será quem já votou neles e quem já falou sobre eles no Quebra Power.



