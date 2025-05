'Todo mundo erra': Emilyn e Everton se desculpam com Rayanne e Victor | Power Couple

Após uma série de atritos e alfinetadas trocadas durante a semana, Emilyn e Everton tiveram uma conversa séria com Rayanne e Victor na manhã desta quinta-feira (22). Eles pediram desculpas ao casal de atores por suas falas. “Todo mundo erra”, pontuou o apresentador. “Fico feliz pela desculpa, de coração”, garantiu Ray. “A discussão com vocês me fez me exceder”, assumiu ele.



