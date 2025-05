'Todo mundo tem o direito de recalcular a rota', afirma Everton para Dhomini | Power Couple

Na tarde desta sexta-feira (30), Everton compartilhou reflexões e histórias com Dhomini. Durante a conversa, o apresentador comentou suas impressões sobre o jogo e analisou as estratégias adotadas por Nat e Eike. Embora tenha deixado claro que gosta do casal, Everton foi direto ao apontar que eles vêm fazendo escolhas equivocadas. "Aqui, todo mundo tem o direito de recalcular a rota", refletiu Everton.



