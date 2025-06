Treta! Nat e Eike discutem com Rayanne e Victor | Power Couple

Com o clima na Mansão ficando cada vez mais intenso, Nat e Eike precisaram apenas de um estopim para explodirem. Dessa vez, o motivo foi o veto da Prova dos Casais. Com argumento de estratégia de jogo, Rayanne e Victor optaram por vetar o Casal Eikos, o que causou um imenso debate. "Você é falso e não protegeu seus amigos", gritou Eike para Victor, lembrando uma ação do jogo do ator que deixou Cris e Kadu na berlinda.



