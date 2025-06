Trio teme o poder das esferas | Power Couple

Às vésperas da votação para a próxima DR, que ocorre nesta quarta-feira (4) ao vivo, os participantes estão preocupados com as Esferas do Poder, que estão em posse de Ana Paula e Antony. Em conversa no Quarto Abacaxi, Carol, Radamés e Rafa debatem que, mesmo eles tendo contado os votos, as esferas podem mudar tudo. "Esse cara [Dhomini] vai escapar de novo?", questionou o ex-jogador indignado.



