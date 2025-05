‘Tudo vai se esfriar aqui dentro’, diz Antony sobre possibilidade de ser eliminado | Power Couple

Fran revelou para Ana Paula e Antony como reagirá caso eles sejam eliminados nesta quinta-feira (08). O ator disse que se isso acontecer o jogo vai esfriar. Já Ana Paula afirmou que se ela for embora, os adversários irão tornar Everton Neguinho e Emilyn em alvos. Júnior aproveitou o momento para dar sua opinião sobre as estratégias de jogo do apresentador de rodeio.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.