'Vai curtir', aconselha Silvia aos casais que estão na DR | Power Couple

Dica boa é dica compartilhada! Na manhã desta quinta-feira (29), enquanto Bia e Gui escovavam os dentes e Eike interagia com os dois, Silvia os aconselhou a aproveitar o dia. “Vai curtir”, disse ela. Ao lado de Tali e Rafa, os casais disputam a permanência no reality show na DR desta semana. “É o público que tira”, destacou a produtora de eventos, relembrando a oportunidade que todos estão desfrutando durante o confinamento.



