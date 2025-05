'Vai ficar tenso' opina Radamés sobre futuro do jogo | Power Couple

Assim que acordaram nesta sexta-feira (16), Carol e Radamés conversaram sobre a eliminação de Gi e Eros. O casal lamentou a eliminação do humorista e sua esposa e especularam sobre os rumos do jogo a partir de agora. "Vai ficar tenso", avaliou Radamés.



