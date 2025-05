'Vamos ficar causando o dia todo?', sugere Carol em dia de eliminação | Power Couple

Na manhã desta quinta-feira (15), enquanto conversavam na sala logo após acordarem, Carol perguntou a Radamés e Eros qual era a programação para o dia. “Vamos ficar causando o dia todo?”, sugeriu a judoca. “Vamos aproveitar que a gente vai sair e falar tudo o que tem que ser dito?”, acrescentou ela em seguida. Ao lado do marido, Carol está na DR desta semana, cuja eliminação acontece ainda hoje. Depois, ela ainda propôs realizar um apontamento sem dinâmica. “Sai só apontando o dedo e falando na cara”, disse.



