Vão pedir para sair? Gretchen e Esdras avaliam desistir do Power Couple

Abalado pela pressão do confinamento e a convivência com outros casais, Esdras desabafou com Gretchen sobre sua permanência no reality show. “O que interessa é o nosso bem-estar”, disse a artista na tarde desta sexta-feira (9). “O que interessa é a nossa vida lá fora”, acrescentou ela. Os dois então refletiram sobre a ideia e consideram o impacto de seguirem ou não em frente com ela.



