‘Versão leão e gatinho’, diz Radamés sobre Eike | Power Couple

Na noite deste sábado (29), Radamés fez sua avaliação sobre o comportamento de Eike no jogo: “Ele tem a versão leão e a versão gatinho”. E o ex-atleta completou: “Ele começou o jogo na versão leão, arrogante, marrento e estava cheio de gente em volta. Quando o pessoal do lado dele começou a sair, ele foi virando gatinho. Quando o Dhomini voltou, ele começou de novo a transformação do gato para o leão”. Tali e Rayanne também opinaram sobre a postura do marido de Nat.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.