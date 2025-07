Victor deita em ‘canto da soneca’ do casal Furlan | Power Couple

Enquanto alguns casais preferiram descansar e tirar um cochilo na tarde deste sábado (5), Victor queria movimentar a Mansão. O ator percebeu que o casal Furlan ajeitou um espaço no sofá para fazer uma soneca e, enquanto a judoca e o ex-atleta não estavam ali, o marido de Rayanne decidiu deitar no canto para brincar com seus aliados. Quando Radamés viu a brincadeira, juntou-se a Victor.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.