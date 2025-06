Victor e Radamés analisam o desempenho em provas de alguns casais eliminados | Power Couple

Em uma conversa na sala, Victor comentou o fato de Ana Paula e Antony não terem ido bem em muitas provas do programa. Radamés ressaltou que muitos dos desafios não exigem somente força, mas também outros fatores, como a comunicação, que era um dos maiores obstáculos do casal blindando nas dinâmicas. O marido de Rayanne relembrou também que Bia e Gui foram parar em uma DR por não concluírem uma prova em que eles não conseguiram se comunicar direito.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.