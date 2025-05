Victor opina sobre postura de Dhomini: 'Ultrapassou a barreira do limite' | Power Couple

A postura de Dhomini durante a formação da DR na noite de quarta-feira (21) continua dando o que falar entre os casais. No início da tarde desta quinta-feira (22), Victor deu sua opinião sobre o ocorrido durante uma conversa com Carol, Radamés e Rayanne. “Ultrapassou a barreira do limite”, disse o ator. “Não tem justificativa”, concordou a esposa.



