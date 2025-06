Victor revela pedido de Carol sobre Prova dos Casais: 'Queria que eu vetasse Dhomini' | Power Couple

Ainda durante a discussão na área interna da Mansão Power, na manhã desta terça-feira (24), Eike quis saber o que Carol conversou com Victor antes de o ator declarar qual casal iria vetar da Prova dos Casais. "Ela queria que eu vetasse o Dhomini porque era bom para ela", respondeu o marido de Ray. "Você entende que isso é uma combinação?", questionou o ator. "É uma sugestão", defendeu-se Victor. "Sugestão é combinar", pontuou Eike. "A gente não acha errado isso, mas vocês não assumem", disparou Nat. "Eu não julgo você de ter feito isso", afirmou Eike. "Ninguém vai persuadir as nossas decisões", garantiu Victor.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.