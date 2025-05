'Vive na coitadolândia', dispara Gi Prado sobre Everton Neguinho | Power Couple

Enquanto tomavam café da manhã nesta quinta-feira (8), Carol e Gi Prado conversaram sobre Everton Neguinho e a formação da DR realizada na quarta-feira (7). “Vive na coitadolândia”, disparou a produtora e empresária a respeito do apresentador. “A sensação que eu tenho, é que eu tô tentando ajudar uma pessoa que está perdida”, ponderou a judoca sobre Everton.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.