‘Você age de uma forma duvidosa’, diz Nat para Victor no Quebra-Power | Power Couple

Nat e Eike decidiram apontar Rayanne e Victor no Quebra-Power, que será transmitido na segunda-feira (23). O casal Eikos levantou algumas atitudes de Victor que os incomodou, como a situação da peça íntima de Nat, algumas falas do ator, a mudança de jogo da dupla de acordo com os resultados da DR. Eike ainda comentou a indireta que Victor deu para Cris e Kadu na última DR.



