'Você não consegue guardar a língua na boca', alerta Emilyn para Everton | Power Couple

Na noite de sábado (17), enquanto Emilyn e Everton se exercitavam na academia, Fran tentou colher do apresentador uma informação que ele e a esposa estavam mantendo sob sigilo. A modelo e influenciadora fez várias investidas para descobrir o que era, mas não conseguiu. Apesar do clima descontraído, depois, o casal conversou sobre a situação. “Você não consegue guardar a língua na boca”, alertou a cirurgiã-dentista para Neguinho.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.