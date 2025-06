‘Você não pensa o óbvio’, diz Rayanne a Victor em conversa sobre provas | Power Couple

Em uma conversa sobre as provas desse ciclo, Rayanne comentou com o marido como ela faz as apostas. Ela falou do fato de ele não pensar o obvio e que conhece ele melhor do que ela mesma. A miss ainda aconselhou o parceiro a apostar de acordo com o que ele sente no momento. Victor ressaltou para a esposa que existe várias formas de eles irem para a DR, sem ser o ranking de saldos.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.