'Vontade de pegar o nariz do Victor e esfregar nessa forma', desabafa Adriana | Power Couple

Na tarde de terça-feira (24), Victor e Carol se aventuraram na cozinha e prepararam um pudim que não deu muito certo. No entanto, sobrou para Adriana lavar a louça utilizada para o preparo do doce na manhã desta quarta-feira (25). Diante da dificuldade da tarefa, a corretora desabafou com os colegas de confinamento: "Vontade de pegar o nariz do Victor esfregar nessa forma".



