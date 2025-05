Brincadeira de criança! Gangorra gigante desafia competidores na Prova dos Casais desta quarta (7) Em seguida, Rafa Brites e Felipe Andreoli comandam a formação da DR, ao vivo, no Power Couple Novidades|Do R7 07/05/2025 - 16h08 (Atualizado em 07/05/2025 - 16h08 ) twitter

Quem leva a melhor no desafio? Reprodução/Instagram

Quarta (7) é dia de decisão no Power Couple Brasil! Uma brincadeira de criança vai ser o cenário da Prova dos Casais. Em uma gangorra gigante, que roda 360º, no Campo de Provas que reproduzirá uma brinquedoteca, cada dupla precisa pegar um determinado número de peças em três formatos diferentes, círculo, quadrado e triângulo e ainda depositar os objetos nos encaixes corretos. Tudo isso encarando os movimentos da estrutura, o que exigirá dos competidores muita habilidade e raciocínio.

O marido e a esposa ficam sentados em cada uma das pontas da gangorra. Logo após o valendo dos apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli, o casal precisa pegar as peças que estão espalhadas no cenário, em volta da gangorra. O casal mais rápido vence a prova, leva R$ 20 mil e também garante imunidade. Já a dupla com pior tempo cai na DR.

Mas a noite ainda reserva muitas emoções! Ao vivo, acontecerá a formação da DR com direito à votação cara a cara. Ana Paula e Antony já estão na berlinda. Quem perder a Prova dos Casais e a dupla com o pior saldo semanal também correm risco de eliminação. Vale lembrar que Gretchen e Esdras estão com as Esferas do Poder que podem movimentar ainda mais a dinâmica.

Assista à chamada:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

