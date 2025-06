Casal eliminado participa da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie nesta quinta (26) A atração do Power Couple é exibida logo após o programa, no PlayPlus Novidades|Do R7 26/06/2025 - 15h39 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h39 ) twitter

Não perca o bate-papo especial! Reprodução/Instagram

O jogo começa a afunilar e nesta quinta (26) acontece mais uma eliminação no Power Couple Brasil, quando então será formado o Top 5 do reality. Esta semana, os três casais que disputam a preferência do público são Cris e Kadu, Nat e Eike, e Talira e Rafa.

Para uma dessas duplas o jogo termina nesta quinta. E os eliminados da noite deixam a Mansão Power e vão direto para a Cabine de Descompressão, atração exibida com exclusividade pelo PlayPlus e comandada por Lucas Selfie.

Assim que acabar o programa ao vivo na TV, o casal menos votado terá aquela primeira conversa com Selfie, após quase dois meses de confinamento. Durante o papo, eles começam a ter noção sobre os rumos do jogo, as polêmicas e tretas, além de analisarem a atuação dos casais rivais.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

