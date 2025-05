Maridos vão se jogar em queda livre para salvar suas esposas na Prova dos Homens desta terça (20) Desafio do power Couple exigirá coragem, superação e muita agilidade Novidades|Do R7 20/05/2025 - 15h23 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h23 ) twitter

Será que todos os maridos vão concluir o desafio? Reprodução/Instagram

Você apostaria que o seu marido se jogaria em queda livre para te salvar? Será que as mulheres vão investir alto em seus parceiros no Power Couple Brasil? Na Prova dos Homens desta terça (20), o marido terá que tomar uma decisão arriscada e rápida: se colocar no lugar da esposa em queda livre, para evitar que ela caia. Uma ação que exigirá, além de coragem, superação e muita agilidade.

Antes do desafio começar, a esposa será informada que ela não será jogada em queda livre, independentemente da decisão do marido, mas ele não saberá dessa informação, o que o deixará ainda mais ansioso. E, para aumentar a tensão, a companheira está proibida de passar qualquer aviso para o esposo.

O casal ficará separado por uma estrutura suspensa nas alturas. De um lado, ficará a esposa com um cronômetro em regressiva no seu campo de visão. Do lado oposto, estará o marido posicionado ao lado de um dispositivo que, assim que acionado, o libera em queda livre.

Ele receberá o comando: “Você tem alguns segundos para acionar o dispositivo que te jogará em queda livre. Caso não faça isso, sua esposa cairá no seu lugar”.

A prova termina com o marido aceitando a ação ou negando. Cumprem a prova aqueles que se jogarem em queda livre, dentro do tempo predeterminado.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

