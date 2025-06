O inverno chegou! Esposas precisam esquentar o banho dos maridões na Prova das Mulheres Desafio vai exigir agilidade e equilíbrio no Power Couple desta terça (24) Novidades|Do R7 24/06/2025 - 15h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h57 ) twitter

Para quem vai sua torcida na disputa? Reprodução/Instagram

O inverno chegou para valer! E a tarefa das mulheres no Power Couple Brasil 7 desta terça (24), será justamente esquentar o banho dos maridões!

Em uma disputa contra o relógio, elas vão precisar carregar quilos de carvão em traves de equilíbrio para deixar a hora do banho mais agradável para seus companheiros. O objetivo é depositar a quantidade necessária e exata de carvão dentro da cesta para cumprir o desafio.

Com o aval da apresentadora Rafa Brites, cada esposa inicia o transporte dos carvões, retirando-os do tanque e colocando-os no jugo. Em seguida, ela deve atravessar a raia, passando por todos os obstáculos sem cair. Caso não consiga, precisa voltar para o início da barreira que a desequilibrou.

Após realizar todo o percurso, a jogadora deve transferir os carvões para o cesto da balança que alimenta o aquecimento do banho do marido. A participante deve fazer esse trajeto até que a quantidade de carvões depositada atinja o peso necessário na balança.

‌



Assim que a esposa aquecer o banho, ela deve acionar o giroflex para finalizar a prova. Cumpre o desafio as esposas que conseguirem aquecer o banho do marido dentro do tempo estipulado.

Power Couple Brasil 7 é apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, produzido pela Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

‌



Garimpando na lama! Saiba como foi a nona Prova dos Homens do Power Couple

