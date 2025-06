Veja como ficou o ranking de saldos da sexta semana do Power Couple Rayanne e Victor conseguiram o posto de Casal Power pela primeira vez Novidades|Do R7 06/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 02h00 ) twitter

Gostou das apostas do sexto ciclo? Reprodução/RECORD

Após bater na trave da quinta semana, Rayanne e Victor finalmente garantiram o posto de Casal Power no sexto ciclo. Eles despontaram no ranking por vencerem a Prova dos Casais e garantirem boa performance nos desafios individuais. Se de um lado a poupança do Power Couple Brasil vai ficar mais recheada, de outro, não vai receber nem um real. Dois casais zeraram a grana da semana.

Mais competitivos, os participantes apostaram alto nos parceiros nas provas individuais. O resultado é sempre positivo quando as esposas e maridos garantem vitória, mas quando perdem, a situação complica. Nesta semana, Adrina e Dhomini, e Tali e Rafa perderam toda a grana do ciclo. Apesar de terem uma boa poupança total, vão deixar de ganhar dinheiro neste ciclo.

Veja o saldo da sexta semana:

Rayanne e Victor: R$ 90 mil

Ana Paula e Antony: R$ 65 mil

Cris e Kadu: R$ 55 mil

Nat e Eike: R$ 44 mil

Silvia e André: R$ 25 mil

Carol e Radamés: R$ 9 mil

Emilyn e Everton: R$ 3 mil

Adriana e Dhomini: R$ 0

Tali e Rafa: R$ 0

Gostou?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 na tela da RECORD.

