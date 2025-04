‘A gente ficou bem impressionado’, diz Rafa Brites sobre a estrutura da arena de provas

O diretor Rodrigo Carelli revelou uma novidade no Power Couple Brasil 7. Nesta edição, além do tradicional campo de provas, uma arena externa foi montada para receber desafios mais radicais e complexos. Além de opinar sobre os estilos das provas, Rafa Brites e Felipe Andreoli testaram seu conhecimento sobre o outro pela primeira vez ao vivo, descontraindo a coletiva. Bia Cioffi, diretora de Comunicação e Transmídia, convida a todos para acompanhar a montagem e os bastidores dos desafios nas redes sociais e no R7.



Quer rever tudo o que já rolou nas temporadas anteriores do Power Couple Brasil ? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente na íntegra.



E não perca a estreia da nova temporada nesta terça-feira (29), às 22h30, na tela da RECORD!