'A gente não está sabendo lidar', diz Tali sobre quantidade de votos na DR | Power Couple

Tali e Rafa desabafaram sobre o clima na Mansão após a primeira votação da temporada. O repórter falou sobre estar se sentindo chateado e confuso. Já a produtora comentou sobre o comportamento de Ana Paula e o casal refletiu sobre os inúmeros votos que receberam na última quinta-feira (1º). Ela ainda ficou chocada com algumas informações dadas por Rafa, recebidas via Radamés. Veja!



