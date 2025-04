Ambiente preparado só de Aurora? Confira a nova parceria do Power Couple Brasil 7

Não só casais vão brilhar no Power Couple Brasil 7! A Aurora chega com tudo à Mansão Power e promete muitas novidades nesta temporada. “Muita coisa boa está sendo preparada”, disse Rodrigo Domingos do Nascimento, gerente de Marketing da empresa, sobre a aparição da marca no reality. Reforçando a presença nas mesas e nos relacionamentos, a Aurora também estará presente nas provas do programa. Acompanhe!



Quer rever tudo o que já rolou nas temporadas anteriores do Power Couple Brasil ? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente na íntegra.



E não perca a estreia da nova temporada nesta terça-feira (29), às 22h30, na tela da RECORD!