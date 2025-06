Antony critica jogo de Rayanne e Victor: 'Estão atuando muito bem' | Live do Eliminado

Nesta sexta (13), durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado, Ana Paula e Antony apontaram Carol e Radamés e Rayanne e Victor como casais que entraram no reality show interpretando personagens. "Estão atuando muito bem", criticou Antony sobre o jogo do casal de atores. "O jogo deles é tão traíra, que estão traindo eles mesmos", acrescentou ele. Depois, a empresária compartilhou sua expectativa a respeito de uma futura eliminação dos dois. "Vou adorar ver o Victor e a Rayanne saindo", afirmou Ana Paula.



