Antony fala de problemas que tem com Silvia e André desde a primeira semana | Power Couple

No Quebra-Power deste domingo (8), Silvia e André decidiram apontar Ana Paula e Antony. A produtora de eventos citou o fato do casal blindado estar mais reservado na última semana. No momento da tréplica, Antony disse que a justificativa não fazia sentindo com a dinâmica e decidiu falar da forma como eles se tratam desde a primeira semana. Em seguida, as duplas discutiram sobre todos os problemas entre eles.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.