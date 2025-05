Carol e Radamés ressaltam a importância de ganhar as provas do novo ciclo | Power Couple

Enquanto se arrumavam para a festa desta sexta-feira (9), Carol, Radamés e Rafa comentaram sobre a necessidade de ganharem as provas desse novo ciclo do jogo. A judoca falou da questão de tentar conquistar um dos quartos da Mansão e seu marido ressaltou a importância de eles não irem para a DR com seus aliados. Carol também deu sua opinião sobre a eliminação de Giovanna e Diego.



