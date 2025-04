Casal raíz na área: Emilyn e Neguinho são confirmados no Power Couple Brasil

Mais um casal no pedaço! Emilyn e Neguinho são anunciados como novos participantes do Power Couple Brasil 7. A modelo revelou que conheceu o apresentador em um rodeio de Barretos (SP) e, logo, laçou o coração do peão. Após um ano e meio juntos, um término fez a relação cair do cavalo, mas os dois se reencontraram meses depois, no mesmo evento, e decidiram reatar o namoro. O casal raíz está no primeiro reality juntos e prometem muita energia e alegria na casa.



