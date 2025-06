Confira nesta sexta (20) como está a convivência dos casais na reta final do programa | Power Couple

Apesar da Mansão estar cada vez mais vazia, a cabeça dos casais fica cada vez mais cheia. Além de um rápido flash da festa, o programa desta sexta-feira (20) irá mostrar como ficou a convivência no jogo depois da eliminação de Silvia e André. Não perca, às 22h30, na tela da RECORD.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.