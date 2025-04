Conteúdos exclusivos e digitais: Bia Cioffi anuncia as novidades da sétima temporada do Power Couple

Na coletiva de imprensa desta quinta-feira (24), Bia Cioffi, diretora de Conteúdo Digital e Transmídia da RECORD, anunciou as novidades da cobertura digital do Power Couple Brasil 7. A nova temporada segue com a tradicional Cabine de Descompressão, às quintas-feiras, logo após a eliminação. Em seguida, às sextas, o público acompanha a Live do Eliminado. Já na segunda, estreia um podcast exclusivo com convidados especiais. O "Power Cast" chega para comentar tudo o que está rolando no reality. Quem comanda todos esses produtos é o influenciador Lucas Selfie.



Quer rever tudo o que já rolou nas temporadas anteriores do Power Couple Brasil ? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente na íntegra.



E não perca a estreia da nova temporada nesta terça-feira (29), às 22h30, na tela da RECORD!