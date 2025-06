Cris afirma que 'tinha que ter vetado' Carol e Radamés de Prova dos Casais | Live do Eliminado

Durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado desta sexta-feira (27), Cris e Kadu puderam assistir a algumas conversas de Carol, Radamés e outros ex-aliados sobre eles. Em uma delas, a judoca falou sobre o poder de veto que a influenciadora e o ator dispunham em uma Prova dos Casais, e em quem eles usariam tal vantagem. Ao ver a reação de Carol ao descobrir que poderia ser vetada, Cris avaliou: “Tinha que ter vetado”. Depois, ela ainda acrescentou: “Fui inocente”. Posteriormente, Kadu comentou que ficou triste de ter saído do reality show, pois gostaria de permanecer até o final.



