DR à vista! Casais começam a definir as estratégias de jogo | Power Couple

A manhã desta quarta-feira (30) foi marcada por conversas de estratégias de jogos por toda Mansão Power. Francine Paia e Júnior já começaram a confabular em quem eles devem votar caso eles estejam na DR dessa semana. Já Victor Pecoraro e André conversaram sobre suas prioridades no jogo, além de analisarem o jogo de Eros e Kadu Moliterno. No quarto, o casal Furlan falou sobre as apostas para a Prova dos Homens.



