‘É uma estratégia, sim, me posicionar na frente’, confessa Carol sobre embates | Power Couple

Lucas Selfie relembrou um outro forte embate que Carol e Radamés tiveram durante a trajetória no Power Couple: a discussão com Nat e Eike. A judoca respondeu se era uma estratégia comprar briga com os adversários. “É uma estratégia, sim, me posicionar na frente toda vez que tiver um embate homem com homem”, começou e acrescentou: “Eu tenho um autocontrole absurdo, ou seja, se eu me posiciono na frente de uma briga, qualquer que seja, eu sei que a gente não está colocando nossa trajetória em risco”. Dhomini, por sua vez, comentou sobre a situação.



Assista à íntegra no PlayPlus. Assine e baixe o app aqui!