Emilyn e Everton revelam qual era a 'bomba' envolvendo Gretchen | Live do Eliminado

Nesta sexta-feira (6), durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado, o casal Emilyn e Everton enfim matou a curiosidade dos espectadores do Power Couple ao revelar qual era a “bomba” envolvendo a Gretchen que eles guardavam. De acordo com o apresentador e a cirurgiã-dentista, o ocorrido mantido em segredo pelos dois envolvia uma fala de Victor a respeito de Esdras, marido da artista.



