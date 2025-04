‘Está voltando na hora certa’, afirma Rodrigo Carelli sobre o retorno do Power à TV

Na coletiva de imprensa desta quinta-feira (24), Rodrigo Carelli afirmou que o retorno do Power Couple à TV está acontecendo no momento certo. O diretor do Núcleo de Realities da RECORD também comentou a decisão de escolher um casal para apresentar o programa. “Como a gente não teve essa ideia antes?”, indagou. Carelli acrescentou ainda que a escolha de alguns participantes pode ter surpreendido o público. Já o apresentador Felipe Andreoli falou sobre a oportunidade de dividir o palco com a esposa, Rafa Brites, e disse que os dois sempre tiveram certeza de que se dariam bem juntos em cena.



Quer rever tudo o que já rolou nas temporadas anteriores do Power Couple Brasil ? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente na íntegra.



E não perca a estreia da nova temporada nesta terça-feira (29), às 22h30, na tela da RECORD!