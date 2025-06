Everton fala sobre proximidade com Dhomini e Carol: 'Tentaram nos manipular' | Live do Eliminado

Durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado, na tarde desta sexta-feira (6), Emilyn e Everton comentaram sobre a sensação de serem eliminados do reality show. “Foi uma das maiores oportunidades da minha vida até aqui”, avaliou o apresentador. Depois, o casal comentou a respeito da pressão do confinamento e a proximidade com Dhomini e Carol. “A gente não concorda com 99% das coisas que ele faz”, destacou Everton sobre o marido de Adriana. “Os dois tentaram nos manipular”, acrescentou ele ao falar do empresário e da judoca. “A gente não estava ali nem para defender um lado, nem para defender outro lado”, afirmou a cirurgiã-dentista.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.