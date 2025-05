Giovanna critica postura de Victor na treta da carne: ‘Muito hipócrita’ | Power Couple

Giovanna criticou Victor Pecoraro durante conversa com Tali nesta quinta-feira (1). A influenciadora não gostou do posicionamento do ator na reunião sobre a divisão de comida que rolou na quarta-feira (30), na Mansão Power. Para ela, o marido de Rayanne agiu com hipocrisia por ter, no primeiro momento, apoiado Diego na briga com Gretchen por causa da carne e depois ter dado razão para a Rainha do Rebolado.



