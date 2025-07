Maridos enfrentam 'missão impossível' na Prova dos Homens | Power Couple

Nesta terça-feira (1º), os maridos vão enfrentar uma verdadeira "missão impossível" na Prova dos Homens! O verdadeiro desafio é agir como um escudo do seu amor. Será que as mulheres vão apostar tudo na compaixão dos esposos? Não perca, às 22h30, na RECORD.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.