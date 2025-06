Maridos terão que ser multitarefa na Prova dos Homens desta terça (3) | Power Couple

No programa desta terça-feira (03), os maridos terão que mostrar na Prova dos Homens se conseguem ou não fazer duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto isso, as mulheres irão apostar na habilidade de seus parceiros. Não perca, às 22h30, na tela da RECORD!



